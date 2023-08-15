Распространяется с двух сторон: на Колыме горит сопка рядом со Старой Веселой

Сопка рядом с поселком горит в Магаданской области Фото: Юрий Гришан

В Магаданской области второй день тушат пожар на сопке рядом с поселком Старая Веселая. За ночь огонь сильно не продвинулся – об этом сообщили на утреннем оперштабе. В девять часов туда выехала группа спасателей ГО ЧС администрации. Они отправились в район Вдовушки, чтобы обеспечить водой огнеборцев Магаданского лесхоза.

- В 10:00 вертолетом восемь пожарных лесхоза доставили к месту пожара. Примерно в 10:30, как ушел туман, авиалесоохрана начала работать с воздуха на сброс воды. Одновременно четыре человека пожарно-спасательного центра области на спецавтомобиле «Кречет» выдвинулись к месту тушения, - сообщил утром мэр Магадана Юрий Гришан, пообещав подвести окончательные итоги в 18 часов.

Спустя несколько часов глава города облетел пожар, который растянулся примерно на пять километров. Огонь распространяется по обе стороны сопки. Тушение идет по плану, утвержденному утром на оперштабе. Группировку усилили до 18 человек.

Позже стало известно, что загорелся лес в районе Снегорки. Решили перебросить часть личного состава в район горнолыжного комплекса. К тушению там присоединился вертолет. Работают семь единиц техники, 24 человека личного состава МЧС и три сотрудника магаданского лесхоза с одной единицей техники.

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