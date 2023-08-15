Пассажирка в больнице: джип перевернулся на колымской трассе

Женщина пострадала в аварии с внедорожником в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На десятом километре трассы Солнечный - Ола днем 15 августа произошло ДТП. Как оказалось, перевернулся внедорожник. В итоге пострадала женщина.

За рулем Toyota Land Cruiser Prado со стороны Олы в направлении Магадана ехал 48-летний мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в кювет, и автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП пассажирка внедорожника получила телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

Инспекторы работают на месте происшествия. Они проводят проверку и выясняют все подробности аварии. Водителей просят быть осторожнее на трассах вне населенных пунктов, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не выезжать на встречную полосу. В какой-то момент соблюдение правил может спасти жизнь и здоровье.

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