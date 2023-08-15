Не подумал о детях: в аварии на хабаровской трассе пострадало четверо детей

Четыре ребенка пострадали в ДТП с фурой в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

Серьезная авария произошла 15 августа на трассе в Хабаровском крае. Около 11 часов на десятом километре дороги А-376 столкнулись грузовик Scania и Toyota Prius. Виновником аварии стал водитель иномарки. Он подверг опасности не только свою жизнь, но и жизни нескольких детей.

- Водитель, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска, в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

В итоге пострадал сам водитель «Приуса» и четверо детей, которые ехали с ним в автомобиле. С различными травмами их доставили в больницу, точное состояние юных пассажиров неизвестно.

Полиция организовала проверку - выясняются все подробности аварии. В который раз инспекторы просят водителей быть внимательней на дорогах.

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