Военным на СВО помогают швеи Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске неравнодушные продолжают помогать военным на спецоперации. Кто-то готовит сухие супы и окопные свечи, кто-то собирает гуманитарный груз. Некоторые добровольцы шьют толстовки, шапки, балаклавы, снуды и носилки благодаря поддержке местного предпринимателя.

Движение называется «Шьем для наших. Хабаровск». Оно начало работать в октябре прошлого года, и участников поначалу было немного - девушки шили дома и привозили вещи в пункт сбора. Спустя месяц уже получили помещение, а чуть позже стал помогать производитель багги «Ерофей». Он закупает материалы и оборудование, на котором могут работать мастерицы. За время работы женщины изготовили больше 170 тысяч изделий, на это потратили около трех тонн ткани. Правда, рук все равно не хватает, так как работы много. Так что жителей города просят о помощи.

- У нас очень много кроя, и нам очень много нужно рук. Потому что кроим достаточно, но у многих швей есть возможность забирать детали для пошива только после работы, когда есть свободное время. То есть здесь не ателье, не профессиональная школа шитья - здесь все добровольно, на добровольной основе. Приходят женщины и даже дети, они паковать помогают, - рассказала участница движения Ирина Зинина.

Те, кто также хочет помогать землякам, тоже могут стать волонтерами. С организаторами можно связаться по ссылке.

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