Дороги в Комсомольске перекроют 19 августа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

19 августа в Комсомольске перекроют дороги в связи с проведением карнавала ко Дню воздушного флота России. Шествие авиастроителей блокирует часть улицы Калинина.

- 19 августа с 16:30 до 19:00 будет закрыто движение транспорта по всей ширине проезжей части на Калинина: от проходных территории «Б» до пересечения с переулком Братским, - рассказали в администрации Комсомольска.

Также проезд для машин закроют в районе площади ДК авиастроителей. Перекрытие дорог в границах Калинина, переулков Братский и Дворцовый, от Советской до Комшоссе запланировано с 18:00 до 23:00.

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