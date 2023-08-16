2,3 тысячи пациентов осмотрели врачи теплохода «Здоровье» в Хабаровском крае

2,3 тысячи пациентов осмотрели врачи теплохода «Здоровье» Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

Теплоход «Здоровье» сейчас работает в низовьях Амура. Уже скоро долгий рейс подойдет к концу. За время, которое судно курсировало по региону, врачи приняли около 2,3 тысячи пациентов, провели почти четыре тысячи исследований и диагностических процедур.

11-й рейс стартовал в середине июля. Теплоход вышел из Комсомольска и к настоящему моменту уже побывал в 14 населенных пунктах Амурского, Ульчского и района имени Полины Осипенко. Уже скоро судно направится обратно в Комсомольский район. Там медики примут жителей поселков Новоильиновка, Черный Мыс, Ягодный, Нижнетамбовское, Верхнетамбовское, Нижние Халбы и Бельго.

В команде медиков 20 профильных специалистов территориального консультативно-диагностического центра. Они уже провели 199 ЭКГ, 675 УЗИ и 1555 рентгенов грудной клетки. Было диагностировано около 4,4 тысячи болезней. Чаще это были глазные и сердечно-сосудистые заболевания.

- В ходе осмотров выявили 34 подозрения на онкологию, 19 - на туберкулез, 88 человек получили помощь в лечении алкогольной зависимости. В селе Киселевка Ульчского района врачи диагностировали у мужчины острый инфаркт миокарда - его срочно доставили в ЦРБ села Богородское. В этом сезоне в краевые стационары в тяжелом состоянии госпитализировали 10 человек, - рассказала глава мобильной медицинской бригады Наталья Кадыргулова.

Теплоход «Здоровье» завершит свой рейс 25 августа.

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