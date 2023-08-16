Паводки не угрожают Хабаровскому краю Фото: Правительство Хабаровского края

На реках в Хабаровском крае сохраняется спокойная обстановка. В сравнении с прошлым годом, когда из-за паводков в августе многие территории были подтоплены, в 2023-м гидрологи дают более обнадеживающий прогноз. В июле-августе вода активно поднималась в реках южных районов края, но не достигла высоких отметок. Сильных и затяжных циклонов в регионе пока тоже не ждут.

- Обстановку можно назвать благоприятной. В августе на Амуре у Хабаровска прогнозируется уровень воды до 4,5-5 метров. Это уровень неблагоприятных явлений. То есть выход воды на пойму будет, небольшие разливы с подтоплением низких мест или приусадебных участков тоже, но серьезных угроз в перспективе пока нет, - сказала глава Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

Сейчас гребень сунгарийского паводка в Амуре смещается к селу Ленинское. Вода прибывает на 10-17 сантиметров в сутки. В реке Уссури подъемы уровней воды составили 10-12 сантиметров в сутки.

Уже 17 и 18 августа в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском и Ванинском районах ожидаются сильные дожди и ливни. Поэтому подъемы уровней воды прогнозируются на реках, впадающих в верхнем течении Беренджи, Урми и Кур в Хабаровском районе.

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