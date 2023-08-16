На работу на автобусе: в Магадане рано утром загорелась машина

Иномарка наполовину сгорела в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Пожарные Магадана рано утром 16 августа выезжали на тушение машины. Сообщение в службу спасения поступило в 5:49, когда многие еще спят. Огнем был охвачен Nissan Wingroad, припаркованный во дворе дома №12 по улице Колымской. На место выехали специалисты двух частей - №№1 и 20.

- Через две минуты после прибытия открытое горение было локализовано и еще через четыре минуты ликвидировано полностью. Общая площадь пожара составила два квадратных метра, огнем поврежден салон автомобиля, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Из-за чего вдруг машина загорелась - пока неясно. Причину пожара устанавливают дознаватели. Они работают на месте происшествия, подсчитывают ущерб и устанавливают возможных виновных. Это мог быть как поджог, так и короткое замыкание в автомобиле.

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