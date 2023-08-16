Не только я виноват: биробиджанец обчистил несколько магазинов

Серийного воришку поймали в Биробиджане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель областной столицы стал по-настоящему популярным. Только не среди биробиджанцев, а среди сотрудников полиции. Несколько раз за сутки его «поймали» камеры видеонаблюдения, когда он совершал кражи.

В одном из вино-водочных магазинов он стащил с прилавка бутылку водки, бутылку виски и три шоколадки – всего на 3,8 тысячи рублей. На этом не остановился. Зашел в магазин с одеждой и украл там четыре мужские куртки на семь тысяч рублей.

- Скрылся с похищенным, но по горячим следам был задержан сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Биробиджанский». В отделе полиции он признался, что кражу совершал ни один, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Сейчас полиция решает вопрос о заведении уголовных дел и привлечении мужчин к ответственности.

К слову, в городе была совершена еще одна кража из магазина одежды. Оттуда какой-то мужчина открыто стащил две джинсовые куртки. Одну не раз судимый горожанин успел продать на улице прохожему. Был ли это товарищ первого мужчины, неизвестно. Полиция проводит проверку.

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