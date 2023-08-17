Похитили миллион и боевые награды: в Комсомольске обокрали участника СВО

Участник СВО из Комсомольска лишился миллиона рублей и боевых наград Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участник боевых действий, проходивший службу в зоне проведения СВО, обратился в полицию. Мужчина заявил о хищении у него миллиона рублей, четырех боевых наград, документов к ним и другого личного имущества. Дознаватели отказались заводить уголовное дело, так как отсутствовало событие преступления - кража.

- Прокурор Комсомольска не согласился с решением и признал его незаконным. Он вынес постановление с требованием завести уголовное дело. После этого началась дополнительная проверка, по итогам которой дело по статье «Кража в особо крупном размере» в отношении неустановленного лица все-таки возбудили, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Городская прокуратура держит дело на контроле.

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