Цифровые лаборатории и компьютеры завезли в сельские школы Хабаровского края Фото: Министерство образования и науки Хабаровского края

К началу нового учебного года в 14 муниципалитетах Хабаровского края откроются 23 центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Все они начнут работу на базе сельских школ. Учреждения уже получили оборудование: компьютеры, наборы по робототехнике, цифровые микроскопы и лаборатории по физике, химии, биологии, экологии и физиологии. Сейчас проводятся ремонтные работы и брендирование помещений.

- Работа центров «Точка роста» направлена на то, чтобы у детей, живущих в селах, поселках и малых городах, были равные условия для получения образования. Важно обновлять материально-техническую базу, чтобы ребятам было интересно и комфортно учиться. К 2024 году региональная сеть центров будет расширена со 137 до 208, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

С нового учебного года учащиеся сельских школ смогут проводить лабораторные работы и опыты на современном оборудовании, заниматься созданием и программированием роботов. Оборудование центров также позволит проводить дополнительные занятия и подготовку к участию в региональных и федеральных конкурсах, а старшеклассникам поможет подготовиться к поступлению в средние профессиональные и высшие учебные заведения.

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