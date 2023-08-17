Сухие супы для участников СВО готовят дети и взрослые в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В доме Светланы Михайловой из Биробиджана всегда идет готовка. Нет, у женщины не много детей - она помогает бойцам, которые находятся на спецоперации. С друзьями из областной столицы и Николаевки она организовала группу «Сухие борщи для СВОих», участники готовят сухие супы. Причем свой вклад вносят даже дети - чистят продукты и мясо, нарезают и раскладывают по пакетам. По последним подсчетам, бойцам передали больше двух тысяч пакетов.

Накануне с женщинами встретился мэр города Максим Семенов и депутат гордумы Антон Болтов. Они поговорили о дальнейшей работе и сотрудничестве. Светлана говорит, продуктов пока хватает: помогают предприниматели, активисты и просто обычные жители. Но вот самих людей очень мало.

- Со своей стороны будем прорабатывать вопрос, какую помощь мы можем оказать активисткам. Биробиджанки подготовят список, что им необходимо приобрести. К работе готовы подключиться депутаты, - рассказал Максим Семенов.

Также планируется привлечь к работе школьников. Заниматься заготовкой они будут на уроках труда. Помимо этого, власти думают о покупке новых сушилок и хотят попросить о помощи волонтеров.

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