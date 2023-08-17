Не стала стесняться: магаданка наворовала духов и одежды

Жительницу Магадана осудят за кражу одежды и парфюмерии Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Магадана утвердила обвинение против 20-летней девушки. Молодая горожанка проходит сразу по двум уголовным статьям: тайная и открытая кражи. Она воровала сразу в нескольких магазинах.

В один из дней девушка отправилась в торговый центр на шопинг. Правда, не честный, а криминальный. Зашла сначала в магазин с косметикой, скрыто утащила оттуда парфюмерии почти на три тысячи рублей. Потом отправилась в торговую точку с одеждой. Там уже стесняться не стала и открыто похитила товара больше чем на 20 тысяч рублей.

Улик против девушки собрали предостаточно. Дело с обвинением направлено в суд. В прокуратуре говорят, что за эти преступления магаданке может грозить до четырех лет колонии. Почему молодая девушка решила выбрать для жизни такой путь, непонятно.

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