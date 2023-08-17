Строительство дома-интерната заканчивается в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане идет строительство дома-интерната для пожилых людей. Работы уже почти закончены, осталось сделать самую малость: смонтировать системы водоснабжения и сантехнику, обустроить вентиляцию и лифты.

- Новый объект расширит возможности социальной службы региона в вопросе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в стационарной форме, - рассказали в администрации Биробиджана.

На строительство выделено больше 310 миллионов рублей. Завершить работы планируется в конце этого года.

В интернате смогут жить пожилые люди почти в домашних условиях. Это будет центр реабилитации и адаптации людей, попавших в сложную ситуацию. Конечно же, строительство учреждения поможет создать и рабочие места. Инициатива принадлежит Владимиру Путину, он заявил, что люди должны жить в современных учреждениях.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.