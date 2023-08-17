Штормовое предупреждение отменили в Хабаровском крае на 18 августа

Штормовое предупреждение отменили в Хабаровском крае на 18 августаХабаровский край обошли дожди и грозы. В МЧС сообщили, что тропический шторм LAN, который шел на север Японского моря, по пути значительно ослаб. Зона самых сильных осадков расположена в центре шторма, а это восточное побережье Приморского края. Так что предупреждение, которое синоптики ранее объявляли на конец рабочей недели, отменяется. В Хабаровске 18 августа осадков не будет. Ночью температура воздуха поднимется до 20 градусов, днем воздух прогреется до 30. Ветер подует с силой до 10 метров в секунду с юго-востока и юго-запада. На юге – местами кратковременный дождь. Осадки не продлятся больше трех часов. Ночью столбик термометра покажет 15-20 градусов, днем – 26-30. Ветер восточный, от пяти до 10 метров в секунду. В центре региона – небольшие дожди, в Верхнебуреинском районе ждут ливень. Ночью температура воздуха составит максимум 21 градус, днем – 30. Ветер различных направлений усилится до 12 метров в секунду. Местами на севере пройдут осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит девять градусов, максимальная – 18. Днем воздух прогреется до 30 градусов. Ветер различных направлений до 12 метров в секунду. Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровский край обошли дожди и грозы. В МЧС сообщили, что тропический шторм LAN, который шел на север Японского моря, по пути значительно ослаб. Зона самых сильных осадков расположена в центре шторма, а это восточное побережье Приморского края. Так что предупреждение, которое синоптики ранее объявляли на конец рабочей недели, отменяется.

В Хабаровске 18 августа осадков не будет. Ночью температура воздуха поднимется до 20 градусов, днем воздух прогреется до 30. Ветер подует с силой до 10 метров в секунду с юго-востока и юго-запада.

На юге местами кратковременный дождь. Осадки не продлятся больше трех часов. Ночью столбик термометра покажет 15-20 градусов, днем - 26-30. Ветер восточный, от пяти до 10 метров в секунду.

В центре региона - небольшие дожди, в Верхнебуреинском районе ждут ливень. Ночью температура воздуха составит максимум 21 градус, днем - 30. Ветер различных направлений усилится до 12 метров в секунду.

Местами на севере пройдут осадки. Минимальная температура воздуха ночью составит девять градусов, максимальная - 18. Днем воздух прогреется до 30 градусов. Ветер различных направлений до 12 метров в секунду.

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