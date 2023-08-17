Пытались откачать: хабаровчане разбились на приморской трассе

В жуткое ДТП на приморской трассе попали жители Хабаровского края Фото: соцсети

Жесткая и в то же время жуткая авария произошла на федеральной трассе «Владивосток-Хабаровск». Днем 17 августа на 502 километре столкнулись Subaru Forester и Lexus RX 350. Машины буквально смяло от удара. Сообщается, что в ДТП пострадали жители Хабаровского края.

Виновником аварии стал 32-летний водитель Subaru Forester – он двигался в сторону Хабаровска, из-за сильного дождя не справился с управлением, выехал на встречку и влетел в другую иномарку. Его 21-летний пассажир погиб на месте, у водителя - перелом позвоночника. Второй автолюбитель серьезных травм не получил, ему назначили амбулаторное лечение. Также пострадала пассажирка Lexus.

В социальные сети попали кадры с места аварии. На них видно, как очевидцы пытаются откачать лежащих на земле людей. В соцсетях пишут, что пострадали и жители Хабаровского края. Судя по госномерам, они ехали на Subaru.

- Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал заместитель прокурора города Спасска-Дальнего Илья Горгаев, - рассказали в прокуратуре Приморского края.

Следователи выясняют все подробности аварии, организована доследственная проверка.

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