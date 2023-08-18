Интеллектуальный конкурс о Хабаровске стартует 1 сентября Фото: Администрация Хабаровска

С 1 сентября в краевой столице для активной молодежи стартует ежегодный конкурс научно-исследовательских работ «Хабаровск - Дальневосточный магнит». Его цель - сформировать интерес к актуальным проблемам города и подключить молодых людей к поиску их решений.

- Молодежь постоянно создает какие-то проекты, чтобы сделать Хабаровск комфортнее и современнее. Мы хотим дать ребятам возможность реализовать свои идеи и развивать творческий потенциал в родном городе, - сказала главный специалист сектора социально значимых проектов отдела по работе с детьми и молодежью Татьяна Котлова.

Участниками конкурса могут стать студенты вузов, колледжей и техникумов возрастом до 35 лет. Всего будет три этапа, которые пройдут до 1 декабря. Подать заявки можно в десяти номинациях. Победители и призеры реализуют свои разработки вместе с администрацией города, учреждениями и предприятиями. Прием заявок начнется 1 сентября и завершится 23 октября. Документы принимаются на Ленинградской, 30 в кабинете №211.

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