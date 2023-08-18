«Там 10 человек стояло!»: пьяный водитель едва не сбил людей на переходе в Хабаровске

Пьяный мужчина устроил большую аварию в Хабаровске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

18 августа в восемь утра произошла авария возле ж/д вокзала в Хабаровске. Водитель «Тойоты-Камри» протаранил едущую впереди «Тойоту-Спасио» на Ленинградской. От удара машину спереди отбросило в сторону дорожного перехода, где в этот момент стояли люди.

Виновника аварии задержали сотрудники ДПС. Они силой вытащили мужчину из машины. Водитель сопротивлялся, поэтому его повалили на землю и надели наручники. За происходящим наблюдали очевидцы. В Сеть попало видео с места ДТП.

- Вот наркоман! Хорошо, что там хоть люди не погибли. Там 10 человек стояло! - обращается автор ролика к задержанному.

По предварительной информации УГИБДД Хабаровска, 37-летний водитель «Спасио» был пьян. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

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