Известные писатели России приехали в Хабаровск Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске побывали известные российские писатели. Они приехали в регион во время экспедиции на поезде, которые проехал от Санкт-Петербурга до Владивостока. К слову, такая экскурсия прошла впервые во время фестиваля «Книжные маяки». Хабаровск стал одной из точек маршрута. За четыре часа, пока поезд стоял в городе, участниками мероприятия стали около 600 человек.

По словам местных властей, это уникальное событие для региона. Хабаровчане смогли встретиться и пообщаться со своими кумирами, поделиться идеями и обменяться опытом.

- Для нашего региона это важное событие. Хабаровский край достойно представлен в литературе. Здесь жили и творили Владимир Арсеньев, Николай Задорнов, Всеволод Сысоев, Николай Наволочкин и множество других талантливых писателей. Кроме того, с 1933 года выходит один из лучших профильных журналов «Дальний Восток». Мы регулярно проводим литературный конкурс имени Петра Комарова и многое другое, чтобы поддерживать интерес к чтению и издательству, - рассказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

В Хабаровске прошло 10 творческих встреч различного формата. Это автограф-сессии, пленарное заседание и мастер-классы с дискуссиями.

На исторической сессии выступил Андрей Буровский - автор почти 60 научно-популярных книг по русской истории, кандидат наук. Круглый стол провела Татьяна Жукова, президент Ассоциации школьных библиотек. Прошли встречи с писателями-фантастами, детективами, авторами детских книг.

Организаторы фестиваля подарили фонду Дальневосточной государственной научной библиотеки коллекцию книг современных российских писателей.

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