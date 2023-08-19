Землетрясение произошло в Хабаровском крае Фото: администрация Николаевского района
18 августа около полудня жители Николаевского района ощутили подземные толчки. Дрожь земли почувствовали и жители районного центра. Оказалось, что недалеко от Николаевска произошло землетрясение.
- Эпицентр находился в 25 километрах севернее Николаевска. Очаг подземных толчков располагался на глубине 15 километров. Сила толчков в районном центре составила 4,5 балла, - прокомментировали на Николаевской сейсмологической станции.
Несмотря на достаточно большую магнитуду, данных о ЧП из района не поступало. Землетрясение прошло без последствий.
Напомним, последний раз жители Хабаровского края столкнулись с землетрясением около полутора лет назад. Тогда толчки зафиксировали в акватории Охотского моря, а до региона дошли только их отголоски.
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