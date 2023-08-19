Подставился под удар: водитель спровоцировал аварию в Хабаровске, пострадали дети

Двое детей и взрослый пострадали в аварии в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Чудом выжить удалось участникам аварии, которая случилась в Хабаровске 18 августа. Примерно в 19:15 в районе дома №56 по Краснореченской водитель «Тойоты-Марк II» поворачивал на перекрестке в сторону Прогрессивной. Он не уступил дорогу иномарке, которая ехала по встречке. «Ниссан-Тиида» на высокой скорости протаранил «Тойоту», отчего обе легковушки буквально смялись в гармошку.

- В результате ДТП пострадали три человека. Все они ехали в Nissan. Это 37-летний водитель и двое детей – 7 и 17 лет, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Обстоятельства аварии выясняются. Момент ДТП попал на видео, что поможет более точно установить детали произошедшего. Прокуратура взяла на контроль ход работы над делом.

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