Подготовку к отопительному сезону обсудили в правительстве Хабаровского края Фото: Андрей Терехин

В Хабаровском крае прошло выездное расширенное заседание регионального правительства, которое возглавил губернатор Михаил Дегтярев. Участники обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса и ЖКХ к работе в отопительный период 2023-2024 годов.

- Подготовка к отопительному сезону вступила в завершающую фазу. И срывов ни по срокам, ни по качеству исполнения не должно быть! – сказал Михаил Дегтярев.

Министр ЖКХ края Анжелика Миронова отметила, что на подготовку к грядущей зиме зарезервировано 8,3 миллиарда рублей. Из них около 30 процентов пойдет на поставку топлива. На текущий момент освоено четыре миллиарда, общая готовность объектов коммунальной инфраструктуры составляет 73 процента от плана. Приведены в порядок 271 котельная, 37 дизельных электростанций, капитально отремонтировано 329 километров сетей, 581 единиц оборудования ДЭС и трансформаторных подстанций, промыто и опрессовано 3472 километров сетей.

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