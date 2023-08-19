В селах Хабаровского края наводят порядок Фото: минсельхоз Хабаровского края

До конца года в Хабаровском крае приведут в порядок 103 территории в 32 селах и поселках. Уже 68 проектов сдано, осталось меньше половины. Сумма финансирования в 2023 году составила 165 миллионов рублей.

- Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в течение восьми лет в селах края появляются благоустроенные объекты. Всего сдано – 298 проектов. Это парки, скверы, водонапорные башни, реконструкция систем водоотведения, создание детских и спортивных площадок, – сказал замначальника управления развития сельских территорий краевого минсельхоза Александр Сухоручко.

Особенность госпрограммы в том, что именно жители решают, какие проекты будут воплощены. Обязательное условие для предоставления поддержки – участие местного населения и организаций.

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