Ливни придут на север Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

После череды дождливых дней погода в Хабаровске 20 августа нормализуется. В городе будет сухо, жара отступит. Ночью столбик термометра покажет +16…+18, а днем +25…+27 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Нестабильной будет погода на севере Хабаровского края. Все районы, кроме имени Полины Осипенко, накроют дожди и ливни. При этом на севере температура опустится только на несколько градусов. Ночью здесь будет +12…+17, а днем до +28 градусов.

В центральных и южных районах столбик термометра покажет до +30. Дождей на этих территориях не будет, а ветер поднимется максимум до 12 метров в секунду.

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