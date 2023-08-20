Чемпион мира по боксу провел мастер-класс в Хабаровске

Спортсмен также ответил на вопросы и раздал собравшимся автографы. Фото: t.me/minsport27

На набережной стадиона имени Ленина спортсмен познакомил всех собравшихся с основами боксерского мастерства. После ударной разминки боксер поделился секретами по постановке и нанесению ударов, а также рассказал об особенностях эффективной защиты во время боя.

Приятным моментом для боксера стало присутствие на мастер-классе маленьких детей.

- Им уже с детства закладывают базу, фундамент, за счет которого они будут правильно идти дальше. За такое время невозможно объяснить что-то действительно сложное, но я пытался донести главное - повторяя изо дня в день упражнения, спортсмен придет к успеху, - рассказал Денис Лебедев.

После практической части собравшиеся смогли задать чемпиону мира свои вопросы и получить автографы.

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