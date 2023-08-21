На вид 20-25 лет, среднеазиатская внешность: магаданцев просят опознать мужчиниу

Полиция Магадана просит помощи в опознании мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Магадану просят жителей города помочь установить личность мужчины. Он попал на запись камеры видеонаблюдения.

- Мужчин был одет в черную футболку, синие джинсы и белые кроссовки. На вид ему 20-25 лет. Рост около 170-175 сантиметров. У разыскиваемого среднеазиатская внешность, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Если кто-то узнает человека на видео и может сказать, где он находится, сообщить об этом можно по одному из номеров: «102», 8 (4132) 62-46-25 или +7 (924) 855-11-12.

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