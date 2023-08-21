Вывезли под видом мусора: двое мужчин украли почти тонну деталей ж/д путей в Хабаровском крае

800 килограммов деталей железной дороги украли мужчины из Хабаровского края
Фото: УТ МВД России по ДФО
Двое мужчин предстанут перед судом за кражу деталей железной дороги. Они выполняли работы на станции Ванино, когда нашли демонтированные железнодорожные подкладки. Мужчины погрузили их в служебную машину и вывезли со станции под видом отходов.
- Детали они сдали в пункт приема металлолома. Общий вес составил около 800 килограммов, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.
Правоохранители задержали двух подозреваемых жителей Ванинского и Советско-Гаванского районов. Одному из мужчин 31 год, другому – 38 лет. На них завели дело по статье «Кража». Материалы уже переданы в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.
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