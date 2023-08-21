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НовостиОбщество21 августа 2023 1:05

Вывезли под видом мусора: двое мужчин украли почти тонну деталей ж/д путей в Хабаровском крае

800 килограммов деталей железной дороги украли мужчины из Хабаровского края
Александра ЯВИЩЕНКО
800 килограммов деталей железной дороги украли мужчины из Хабаровского края

800 килограммов деталей железной дороги украли мужчины из Хабаровского края

Фото: УТ МВД России по ДФО

Двое мужчин предстанут перед судом за кражу деталей железной дороги. Они выполняли работы на станции Ванино, когда нашли демонтированные железнодорожные подкладки. Мужчины погрузили их в служебную машину и вывезли со станции под видом отходов.

- Детали они сдали в пункт приема металлолома. Общий вес составил около 800 килограммов, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Правоохранители задержали двух подозреваемых жителей Ванинского и Советско-Гаванского районов. Одному из мужчин 31 год, другому – 38 лет. На них завели дело по статье «Кража». Материалы уже переданы в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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