Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 августа 2023 3:09

Три года в бегах: мужчина из Хабаровска прятался от следствия в Ростовской области

Мужчина уехал за девять тысяч километров от Хабаровска, скрываясь от закона
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина уехал за девять тысяч километров от Хабаровска, скрываясь от закона

Мужчина уехал за девять тысяч километров от Хабаровска, скрываясь от закона

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

39-летнего мужчину, которого должны были осудить в Хабаровске, три года искали по всей стране. Оказалось, что все это время он жил на другом конце России, скрываясь от закона.

Следствие считает, что в 2020 году хабаровчанин присоединился к группе наркоторговцев, где начал исполнять роль курьера. В феврале того же года по поручению организатора ОПГ он попытался забрать из тайника партию наркотиков весом 73,46 грамма. В дальнейшем он планировал продать запрещенку, но был задержан сотрудниками транспортной полиции. Подозрительное вещество было изъято и направлено на экспертизу. Позже она установила, что это наркотики.

- В 2020 году суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. Но хабаровчанин решил сбежать и с того времени находился в розыске. В июле 2023 года его задержали в Ростовской области и доставили обратно в Хабаровск. В краевой столице его заключили под стражу до вынесения приговора, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении мужчины будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска. Обвиняемому грозит до 20 лет колонии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.