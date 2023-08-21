Три года в бегах: мужчина из Хабаровска прятался от следствия в Ростовской области

Мужчина уехал за девять тысяч километров от Хабаровска, скрываясь от закона Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

39-летнего мужчину, которого должны были осудить в Хабаровске, три года искали по всей стране. Оказалось, что все это время он жил на другом конце России, скрываясь от закона.

Следствие считает, что в 2020 году хабаровчанин присоединился к группе наркоторговцев, где начал исполнять роль курьера. В феврале того же года по поручению организатора ОПГ он попытался забрать из тайника партию наркотиков весом 73,46 грамма. В дальнейшем он планировал продать запрещенку, но был задержан сотрудниками транспортной полиции. Подозрительное вещество было изъято и направлено на экспертизу. Позже она установила, что это наркотики.

- В 2020 году суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. Но хабаровчанин решил сбежать и с того времени находился в розыске. В июле 2023 года его задержали в Ростовской области и доставили обратно в Хабаровск. В краевой столице его заключили под стражу до вынесения приговора, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении мужчины будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска. Обвиняемому грозит до 20 лет колонии.

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