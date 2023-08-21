Спортзалы ремонтируют в сельских школах Хабаровского края Фото: администрация Вяземского района

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в сельских школах Хабаровского края ремонтируют спортзалы. Уже с 1 сентября в четырех населенных пунктах дети приступят к занятиям в обновленных помещениях. Одна из школ, вошедших в программу, находится в селе Дормидонтовка в Вяземском районе.

- В ходе капремонта здесь заменены напольные покрытия, двери, установлены защитные решетки, произведена отделка помещений спортзала и раздевалок. Поступило спортивное оборудование на сумму более 1,3 миллиона рублей. Это комплекты лыж с креплениями, теннисные столы, баскетбольные щиты, гимнастические маты, футбольные и баскетбольные мячи, столы для шахмат, - сказал глава Вяземского района Александр Усенко.

Также капремонт спортзалов прошел в школах сел Полетное, Оремиф и Дружба. Работы во всех учреждениях обошлись в 14 миллионов рублей.

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