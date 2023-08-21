Больше 10 свалок на сельхозугодьях организовал фермер из Хабаровского края

Больше 10 свалок на сельхозугодиях организовал фермер из Хабаровского края Фото: Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае Россельхознадзор выдал предписание фермеру, который складировал мусор на сельскохозяйственных угодьях. В итоге он заполонил мусором тысячу квадратных метров.

Проверку специалисты провели еще в начале лета. Внепланово выехали на места, где работает фермер, и выяснили, что он арендует землю, но нарушает закон.

- Допущено перекрытие почвы в виде 12 несанкционированных свалок на общей площади примерно 1179,2 квадратного метра. Допущено перекрытие почвы в виде четырех навалов и размещения бетонных плит на общей площади примерно 571 квадратного метра. В ходе проведения проверки установлено, что фермер не устранил обнаруженные нарушения, рекультивацию испорченных площадей не провел, - рассказали сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Фермеру выдали предписание: устранить ошибки минимум за семь месяцев и разработать проект по рекультивации земель. Срок начинается с даты получения предпринимателем документа.

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