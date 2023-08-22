Мощный пожар и взрывы: во дворе на Фрунзе ночью горели машины в Хабаровске

Автомобиль сгорел во дворе дома на Фрунзе в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Минувшая ночь выдалась неспокойной для жителей дома №39 на улице Фрунзе. Очевидцам удалось снять на камеру, как во дворе полыхала припаркованная машина. Пламя было такой силы, что его высота доходила до третьего этажа. Жильцы пытались потушить огонь своими силами в ожидании пожарных, но подойти к горящему авто было невозможно.

Буквально за несколько минут жильцы двора услышали четыре взрыва. Предположительно, это лопнули колеса автомобиля. После этого огонь перекинулся на соседние машины. Насколько сильно они пострадали, пока неизвестно.

К месту ЧП приехали пожарные. Им удалось потушить пламя за несколько минут, но к этому времени авто сгорело полностью. Что стало причиной возгорания - установят специалисты.

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