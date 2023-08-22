Вяземскую улицу частично затопило после ливня в Хабаровске

Машины буквально плыли, воды во дворе было по щиколотку
Фото: Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Прогнозы не соврали: циклон из Китая все-таки дошел до региона. Утро 22 августа для Хабаровска началось с ливня и ветра. А для жителей Вяземской улицы - с потопа.
- Затопило дорогу возле Вяземской, 8. Машины буквально плыли, воды во дворе было по щиколотку. Перейти дорогу тоже было невозможно - пешеходный переход был затоплен, - рассказала «КП» - Хабаровск» местная жительница Анастасия.
По словам женщины, улицу топило несколько часов. Когда ливень стих, вода постепенно ушла. Как рассказали местные жители, участок дороги возле Вяземской, 8 топит постоянно.
К слову, о более серьезных последствиях ливня в Хабаровске не сообщалось. Разве что цены на такси взлетели в три-четыре раза.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru