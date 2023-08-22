Вяземскую улицу частично затопило после ливня в Хабаровске

Машины буквально плыли, воды во дворе было по щиколотку Фото: Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ

Прогнозы не соврали: циклон из Китая все-таки дошел до региона. Утро 22 августа для Хабаровска началось с ливня и ветра. А для жителей Вяземской улицы - с потопа.

- Затопило дорогу возле Вяземской, 8. Машины буквально плыли, воды во дворе было по щиколотку. Перейти дорогу тоже было невозможно - пешеходный переход был затоплен, - рассказала «КП» - Хабаровск» местная жительница Анастасия.

По словам женщины, улицу топило несколько часов. Когда ливень стих, вода постепенно ушла. Как рассказали местные жители, участок дороги возле Вяземской, 8 топит постоянно.

К слову, о более серьезных последствиях ливня в Хабаровске не сообщалось. Разве что цены на такси взлетели в три-четыре раза.

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