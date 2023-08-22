Фестиваль анимационного кино «Анимур» пройдет в Хабаровске Фото: animur.ru

В 2023 году в Хабаровске состоится II Международный фестиваль анимационного кино «Анимур». Участники из 83 стран примут участие в конкурсе, который пройдет с 28 сентября по 1 октября.

- Всего на конкурс было подано 2 108 работ. Основное внимание во время отбора уделялось мультфильмам из стран АТР и Латинской Америки, но во внеконкурсной программе нашлось место работам со всего света, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Многие зарубежные работы в России будут показаны впервые. Шанс увидеть их раньше других выпадет хабаровчанам. На фестивале «Анимур» зрителям покажут ленты от аниматоров из Таиланда, Индонезии, Новой Зеландии, Чили, Перу, Колумбии, Марокко, Чехии и даже государства Тринидад и Тобаго.

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