Сам нарушил, сам пострадал: помятую иномарку заметили на колымской трассе

Пьяный водитель слетел в кювет на трассе в Магаданской области Фото: ГИБДД Магаданской области

На минувших выходных на трассе в Магаданской области водители заметили лежащий в кювете автомобиль. На место выехали сотрудники ДПС. На 2008 километре дороги «Колыма» валялась разбитая «Волга».

Инспекторы начали восстанавливать картину аварии. Оказалось, днем 20 августа на автомобиле в этом месте из Снежного в Магадан ехал 43-летний мужчина. Он не справился с управлением и слетел с дороги. Автолюбитель был пьян.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. На месте происшествия пострадавший был осмотрен медиками. Госпитализация мужчине не понадобилась, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

Полицейские проводят проверку, выясняют все подробности аварии. Мужчине же придется не только пройти лечение, но и ответить за нарушение правил дорожного движения. Если окажется, что это первая его ошибка, то ему грозит 30 тысяч штрафа или лишение прав на два года. А вот если выяснится, что за руль в таком виде он садится не впервые, то наступит уже уголовная ответственность. Тут штраф уже вырастает до полумиллиона, также это может грозить попаданием в колонию на срок до двух лет и изъятием автомобиля в пользу государства.

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