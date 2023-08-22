Восемь килограммов баклажанов пытался ввезти китаец в Хабаровск Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники хабаровского Россельхознадзора поймали на границе китайца, который пытался завезти в краевую столицу несколько килограммов баклажанов. Овощи лежали у него в ручной клади, их обнаружили при досмотре.

- В ручной клади гражданина КНР обнаружена подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска, ввезенная без фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарное состояние продукции - баклажан свежий массой 8,5 килограмма, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Это нарушение закона «О карантине растений». По нему завозить такие овощи нельзя, их нужно вернуть в Китай. Такую продукцию пустят только в том случае, если вместе с ней будет провозиться фитосанитарный сертификат. Исключения - лишь ввоз до пяти килограммов подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска в расчете на одно физическое лицо без документов.

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