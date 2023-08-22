Просроченные продукты продавали в магазинах Магаданской области Фото: Елена КРИВЯКИНА

Надзорный орган Магаданской области провел проверку соблюдения закона о продаже продуктов питания. Как оказалось, на прилавках в магазинах поселка Омсукчан лежала просрочка.

- Установлено, что в магазинах часть продуктов реализуется с истекшими сроками годности, на расфасованных продуктах отсутствует необходимая информация (наименование, дата изготовление, срок годности), - сообщили в прокуратуре Магаданской области.

Сколько удалось продать испорченных продуктов, и у каких именно товаров вышли сроки годности - неизвестно. В итоге по инициативе прокуратуры к ответственности привлекли троих предпринимателей. Против них завели административные дела за продажу просроченных товаров. Каждому теперь придется уплатить штраф, о сумме денежного наказания не сообщается.

После того как прокуратура провела проверку, руководители торговых точек устранили нарушения и выбросили испорченные продукты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.