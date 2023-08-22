Центр опережающей профподготовки открылся в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начал работу центр опережающей профессиональной подготовки. Создали его по проекту «Профессионалитет» за 23 миллиона рублей.

Ключевыми задачами центра станет ускоренное обучение, профориентация школьников и подготовка специалистов под запрос предпринимателей. Каждый год выпускаться отсюда будут больше тысячи человек. Пройти обучение смогут пенсионеры, студенты, безработные и женщины в декрете.

- В настоящее время в 74 субъектах страны осуществляют деятельность такие центры. Они созданы по поручению Владимира Путина для выполнения одной из ключевых задач - подготовки кадров для экономики региона. В Хабаровском крае новая структура станет площадкой-агрегатором образовательных ресурсов, которая позволит обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Свою работу ЦОПП начнет 1 сентября, - рассказал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В центре оборудовали современные компьютерные классы, аудитории, медиазоны и многое другое. Для детей разработают курсы по фотографии, а также они смогут изучить такие профессии, как художник-оформитель, оператор ЭВМ или бариста. Дисциплины рассчитаны на ребят от 14 до 18 лет. Всего в центре разработают минимум 500 образовательных программ для семи тысяч школьников. Студенты смогут получить дополнительную квалификацию.

Сейчас экономике региона каждый год нужно по 22 тысячи специалистов.

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