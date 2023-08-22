Ветром сдуло: велосипедист попал в аварию на хабаровской трассе

Велосипедиста сдуло на обочину потоком воздуха от грузовика в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровска

Необычная авария произошла на трассе в Хабаровском крае днем 22 августа. Около 15:30 на 52 километре дороги А-370 «Уссури» травмы получил велосипедист. Оказалось, что он просто не выдержал мощного потока воздуха от едущей навстречу фуры. Подробности рассказали представители ГИБДД.

- По предварительным данным, велосипедист при движении со стороны Хабаровска в сторону Владивосток по правому краю проезжей части, не справился с управлением и совершил опрокидывание на обочину по ходу движения справа, в связи с обрушившимся потоком воздуха от движущегося в попутном направлении грузового фургона Renault, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Сейчас на месте работают полицейские. Они выясняют обстоятельства произошедшей аварии. Велосипедиста доставили в больницу для обследования. Насколько серьезные травмы он получил, не сообщается.

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