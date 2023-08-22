Не кормила и не покупала одежду: жительницу ЕАО лишили родительских прав

В ЕАО родительских прав лишили женщину, которая не кормила своего ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области состоялся суд над жительницей Облученского района. Она не воспитывала свою маленькую дочь, и в итоге нерадивую мать лишили прав на ребенка.

- Проживая в антисанитарных условий, она не обеспечивала ее полноценным питанием и необходимой одеждой. Неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

По сей день женщина не сделала ничего, чтобы стать хорошей матерью. Ее ограничили в родительских правах, возложив обязанность платить алименты дочке. Но женщине, видимо, стало лучше, потому что она не делала ничего, чтобы вернуть малышку домой, да и денег ей не платила. В интернат в гости к дочери она тоже не ходила.

Тогда женщину лишили родительских прав. Платить алименты ребенку она также обязана.

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