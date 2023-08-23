Единый номер для записи к врачу появился в Магаданской области Фото: Правительство Магаданской области

Минздрав Магаданской области ввел в работу новый телефонный номер единой регистратуры: 8 800-300-80-03. Позвонив на него, можно записаться к любому врачу. Он дополнил существующий с прошлого года номер +7 (4132) 220-003.

- Решение о создании дополнительного номера было принято в ходе одного из прямых эфиров губернатора. Жители попросили ввести номер, по которому можно будет бесплатно дозвониться с мобильных телефонов. 21 августа вопрос был решен. Звонки на новый номер бесплатны для абонентов любых операторов, - рассказали в правительстве Магаданской области.

При звонке на единый номер необязательно дожидаться ответа оператора. С 2022 года в области действует система обратного вызова. Операторы сами перезвонят для решения вопроса.

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