Упала с обрыва: иномарка разбилась на шоссе в Магадане

Автомобиль сорвался с обрыва в Магадане Фото: УГИБДД по Магаданской области

Поздним вечером 22 августа в районе дома №6 В на Дукчинском шоссе в Магадане произошла авария. «Тойота-Ипсум» вылетела с дороги и упала с обрыва. В полете машина перевернулась и с сильным ударом приземлилась внизу.

За рулем иномарки находился 20-летний водитель, молодой человек был пьян. Кроме того, у него не было прав на вождение машины. Как установили сотрудники ГИБДД, он не справился с управлением и съехал с дороги. Машина улетела с обрыва и опрокинулась. Когда авто вильнуло с шоссе, из-под его колес полетели камни, которые повредили припаркованную рядом «Тойоту-Хариер».

В полете машина перевернулась Фото: УГИБДД по Магаданской области

- В ДТП пострадал 20-летний пассажир иномарки. Его на скорой увезли в больницу. Обстоятельства аварии еще устанавливаются, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

По словам очевидцев, незадолго до ДТП машина проезжала мимо жилого района. Скорость была приличной - около 70 километров в час. В салоне громко играла музыка. Одна из местных жительниц видела, как пассажиры вылезли из окон и ехали, стоя на машине, держась за крепления верхнего багажника. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.