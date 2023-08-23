Почти 500 килограммов некачественных продуктов изъяли в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники управления Роспотребнадзора организовали проверку по учреждениям Хабаровского края. В итоге из оборота они изъяли 497,4 килограмма некачественных продуктов.

Так, в некоторых овощах нашли большое количество нитратов. Это картошка из Тюменской области, морковь из Красноярского края, свекла из Китая. По жирно-кислотному составу и содержанию фитостеринов не соответствовали требованию сливочное масло из Челябинской области, Подмосковья, Беларуси и Алтайского края, российский сыр из Татарстана и Пермского края, местная сметана и голландский сыр из Алтайского края.

Всего в списке - около 15 позиций, разные сорта молочной продукции. Все эти изделия нашли в школах, больницах и соцучреждениях в Хабаровском, Верхнебуреинском, Нанайском, имени Лазо и Ванинском районах, в Комсомольске-на-Амуре. Проходили ли они проверку в исследовательской лаборатории перед тем, как попасть в организации, не уточняется.

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