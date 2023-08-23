Президентскую поддержку получили творческие проекты Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В России закончили выбирать творческие проекты в области культуры и искусства, которые получат гранты до миллиона рублей. Согласно указу Владимира Путина, из Хабаровского края выбрали две инициативы.

- Гранты играют важную роль в развитии творческих инициатив по всей стране. Благодаря данной поддержке в нашем крае реализуется много интересных культурных и просветительских проектов, а талантливые авторы этих инициатив вносят вклад в развитие региона и привлекают внимание к нашей истории и традициям, - рассказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Одним из победителей стал Алексей Авдеев - член краевого отделения «Союз художников России». Он представил проект «Изобразительное искусство Дальнего Востока», согласно которому нужно издать альбом-справочник о 500 известных художниках Дальнего Востока в разных видах искусства: графика, живопись, скульптура.

Другой грант получит Валентина Стручкова, руководитель межпоселенческого социально-культурного центра Тугуро-Чумиканского района. Она будет работать над проектом «Тайны ремесел земли моей», который позволит сохранить эвенкийские культурные традиции - это проведение различного рода мероприятий для привлечения внимания.

У жителей региона еще есть шанс получить поддержку от президентского фонда культурных инициатив. Заявки по девяти направлениям принимают до конца лета. Принять участие могут как некоммерческие организации, так и коммерческие и индивидуальные предприниматели.

К слову, Хабаровский край стал лидером на Дальнем Востоке по итогам второго конкурса. Поддержку от региона на 57 миллионов рублей получили 18 проектов, из которых 10 создали представители НКО. Это самый высокий показатель.

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