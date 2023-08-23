Паводок может прийти в ЕАО в сентябре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Еврейской автономной области прогнозировали сильные дожди и ветер до 18 метров в секунду, но ожидание не оправдалось. Максимум осадков выпал в Биробиджанском – 23 миллиметра – и в Смидовичском – 32 миллиметра – районах. Вероятно, что 23 и 24 августа поднимется уровень воды на Большой Бире на 50-80 сантиметров и других малых реках.

- 22 августа на территории автономии действовало штормовое предупреждение. Прошедший циклон безусловно сильно повлиял на текущую обстановку, но дожди не вызвали серьезных ухудшений, мы были к этому готовы. В ближайшие двое суток мы ожидаем подъем уровня воды. Реки выйдут на пойму, возможны подтопления близлежащих поселковых автодорог пойменных участков и полей возле водоемов. Это не вызовет нарушения жизнедеятельности населения, - рассказал замначальника ГУ МЧС России по ЕАО Александр Штремель.

По его словам, основные осадки уже прошли. И если южных циклонов больше не будет, то на стабилизацию обстановки понадобится всего три дня. Подтоплений городов и сел не ожидается.

Волну паводка по Амуру ожидают в конце лета – начале осени. Возможно, подтопит низкие участки. Сейчас регион обследуют с помощью беспилотников, специалисты переведены в режим повышенной готовности.

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