Сбил и уехал: водитель скрылся после наезда на девятилетнего ребенка в ЕАО

Водитель сбил ребенка на самокате и сбежал в Биробиджане Фото: УГИБДД по ЕАО

В Биробиджане ищу водителя, который при выезде со двора сбил девятилетнего ребенка. После ДТП виновник уехал, не оказав помощи пострадавшему.

Авария произошла на выезде со двора дома по переулку Театральному. Девятилетний ребенок на самокате пересекал дорогу, когда автомобиль выезжал на главную дорогу. Машина не пропустила несовершеннолетнего, наехав на него.

Ребенок получил травмы, а водитель быстро уехал с места ДТП. Он даже не остановился, чтобы посмотреть, в каком состоянии пострадавший. Личность беглеца и марку машины пока не установили. Правоохранители занимаются его поиском.

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