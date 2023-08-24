В Хабаровском крае родителей будут пускать на школьные линейки по спискам Фото: Иван МАКЕЕВ

Близится 1 сентября, а значит, уже скоро в школах Хабаровского края пройдут торжественные линейки, приуроченные к началу учебного года. В регионе заботятся о безопасности детей, поэтому заранее предпринимают меры по их защите от любых угроз. В связи с этим в администрации Николаевского района прошло заседание антитеррористической комиссии, участники которого вынесли на обсуждение ряд предложений.

- В целях снижения рисков при проведении торжественных линеек 1 сентября в День знаний рекомендовано уменьшить число родителей и родственников детей на территории школ. Вход будет осуществляться по списку, который классные руководители предоставят директорам школ для утверждения их приказом, - рассказали в администрации района.

Специалисты отмечают, что проблема безопасности особенно актуальна в городах, где количество школьников больше, соответственно, выше и число новых лиц. Обеспечивать охрану проще, если людей на мероприятии немного. Поэтому администрация района надеется на понимание родителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.