Активность клещей снизилась в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае снизилась активность клещей. Об этом рассказали в региональном минздраве. Но положительная динамика - не повод расслабляться. Кровососы все еще активны, поэтому нужно соблюдать меры профилактики.

По данным ведомства, с начала эпидсезона из-за укусов клещей за помощью врачей обратились 6,3 тысячи человек, из них 1,8 тысячи - дети.

- Вирусом клещевого энцефалита инфицировано два процента исследованных клещей, снятых с людей, а клещевым боррелиозом - 51,7 процента, - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

С начала сезона в регионе зарегистрировано четыре случая заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом.

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