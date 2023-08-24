Активность клещей снизилась в Хабаровском крае
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровском крае снизилась активность клещей. Об этом рассказали в региональном минздраве. Но положительная динамика - не повод расслабляться. Кровососы все еще активны, поэтому нужно соблюдать меры профилактики.
По данным ведомства, с начала эпидсезона из-за укусов клещей за помощью врачей обратились 6,3 тысячи человек, из них 1,8 тысячи - дети.
- Вирусом клещевого энцефалита инфицировано два процента исследованных клещей, снятых с людей, а клещевым боррелиозом - 51,7 процента, - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
С начала сезона в регионе зарегистрировано четыре случая заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом.
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