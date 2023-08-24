Улицу Кутузова перекроют в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Жителей Хабаровска снова предупредили о перекрытии. На этот раз запретят движение по улице Кутузова. Как рассказали в Дальневосточной генерирующей компании, сотрудники теплосетей будут работать на магистрали №17. Ремонт идет по сводному годовому плану, который утвердила администрация города.

Начнется ремонт в субботу, 26 августа, и продлится до вторника, 29 числа. Работы запланированы по улице Кутузова напротив дома №30 на Суворова.

- В связи с этим будет ограничено сквозное движение транспорта по улице Кутузова. Подъездные пути к жилым домам сохранятся через улицы Герцена, Прогрессивную и Краснореченскую, - рассказали в пресс-службе ДГК.

За несколько дней сотрудники компании заменят 60 метров трубы, полностью поменяют бетонные лотки, а также восстановят нарушенное благоустройство после окончания работ.

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