Число заболевших энтеровирусом продолжает расти в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае все еще растет число заболевших энтеровирусом. За последнюю неделю в больницах зарегистрировано 159 случаев подозрения, что почти на четыре процента больше средних показателей за многие годы. Среди этого числа больше 95 процентов приходится на детей, среди взрослых заболели лишь семь человек. Чаще всего болеют малыши до шести лет. В структуре заболеваемости организованные дети составили 65 процентов.

- Заболеваемость выявлялась на семи территориях края: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Николаевский, Комсомольский, Амурский, имени Лазо районы. Из всех случаев 78,6 процента заболеваемости (125 случаев) пришлось на Хабаровск и Хабаровский муниципальный район, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Энтеровирусным менингитом заболели 13 детей и один взрослый. В остальном болезнь протекает в других формах. В больницах лежат 20 человек, другие лечатся дома.

Специалисты решили усилить меры профилактики, в детских садах ввести утренний фильтр, наблюдать за ребятами в течение дня и тут же изолировать их в случае подозрения на инфекцию. Также в учреждениях ограничат массовые мероприятия и пока не будут водить малышей в бассейн. Будет проводиться дезинфекция минимум два раза в день, чаще планируют проветривать помещения, обрабатывать игрушки.

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