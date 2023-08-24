Лучшие двор и подъезд выбирают в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске выбирают лучшие подъезд и двор. В городе к финалу подошел одноименный смотр-конкурс. Жюри сейчас оценивает территории, которые вышли на итоговое голосование. Оно завершилось 10 августа.

- Смотр-конкурс «Лучший двор, лучший подъезд» проходит в краевом центре с 2002 года. Цель состязания – привлечение хабаровчан к благоустройству и санитарной очистке территорий, распространение положительного опыта содержания многоквартирных домов. В этом году на конкурс поступило более 470 заявок, а на городской этап прошло 35 участников. Победителей выберут в семи номинациях. Примечательно, что в этом году наибольшее количество - свыше 200 конкурсантов - заявились в номинации «Лучшая цветочная клумба», - рассказала замначальника управления ЖКХ администрации города Мария Кущ.

Красивая клумба появилось около подъездов домов №№7, 8, 9 и 15 по улице Льва Толстого. Здесь посадили розы, герань, петунии, львиный зев и другие цветы. А возле одного их входов оборудовали фонтан. Здесь молодые пары назначают свидания.

Эти цветы выращивают сами жители. Весной ухаживают за рассадой на балконах, а потом пересаживают в клумбы. Занимали первые места, к слову, не один раз.

На Истомина, 22А двор облагородили по гранту за победу в городском конкурсе ТОС. Теперь здесь есть новые детские качели, горки и малые архитектурные формы. Около подъезда – новый асфальт и разметка, а также клумбы и урны. Планируется еще обустроить шлагбаум.

На Комсомольской, 45, где находится ЖК «Гродеков», дом построен умный, здесь разместили 153 премиум-квартиры. Собственники решили добавить изюминку, и украсили подъезд цветами и картинами, а также установили аппарат для чистки обуви. Еще тут стоит контейнер для сбора батареек.

На Комсомольской, 96 этажи в подъезде оформлены в разном стиле, исходя из вкусов жильцов.

Победителей озвучат совсем скоро. Между первыми, вторыми и третьими местами распределят 480 тысяч рублей.

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